Лорд выпустила благотворительный мини-альбом

В новом EP пять песен из предыдущего альбома «Solar Power», который вышел в конце августа. Певица переработала синглы «The Path», «Solar Power», «Stoned at the Nail Salon», «Fallen Fruit» и «Oceanic Feeling», исполнив их на языке коренных жителей Новой Зеландии.

Весь доход от мини-альбома пойдет благотворительным организациям Новой Зеландии Forest and Bird и Te Hua Kawariki Charitable Trust.

«На языке маори есть такое слово „kaitiakitanga“, которое означает „опека или забота о небе, море и земле“. Я не маори, но все новозеландцы растут с элементами этого мировоззрения. Te ao Māori (язык. — Прим. ред.) и tikanga Māori (ценности носителей языка. — Прим. ред.) — это большая часть того, почему люди, которые не являются местными жителями, считают нашу страну в некотором роде волшебной», — отметила певица.