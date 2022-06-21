перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Roozbeh Eslami/Unsplash
МВД: ИТ-отрасли не хватает около 170 тыс. специалистов Вчера в 22:31
СМИ: Артем Дзюба подпишет контракт с «Фенербахче» с зарплатой более 2,5 млн евро в год Вчера в 22:09
«Звук» создал плейлисты ко дню рождения Виктора Цоя. Их представляют виртуальные ассистенты Вчера в 21:40
Минкульт: последние работы из собрания Эрмитажа вернулись из Европы. Среди них — полотно Тициана Вчера в 21:13
Вышел трейлер финала четвертого сезона «Очень странных дел» Вчера в 21:02
Нобелевская медаль Муратова поможет беженцам, Mars Volta вернулись и другие новости дня
Вчера в 20:42 дайджест
СМИ: в Стамбуле пройдут переговоры между Россией, Украиной, Турцией и ООН по вывозу зерна Вчера в 20:26
The Mars Volta вернулись с первой за 10 лет песней «Blacklight Shine» Вчера в 19:33
Андрей Никеричев/Агентство «Москва»
Пригожин предложил провести аналог «Евровидения» в Крыму. Его поддержали в администрации Ялты Вчера в 19:05
Калининградские власти: Литва распространила ограничения по транзиту на грузовые автоперевозки Вчера в 18:37
ЛГБТК-пользователи Reddit рассказывают, как они поняли, что не натуралы Вчера в 18:21
Минэкономики: обновленную версию плана по низкоуглеродному развитию России примут до конца 2022-го Вчера в 18:06
«Ельцин-центр» удалил с сайта призыв остановить «спецоперацию» после требования силовиков Вчера в 17:59
Vadim Morozov/Unsplash
Финляндия снимает ограничения на выдачу виз с 1 июля Вчера в 17:31
Суд в Москве запретил видео поцелуя Ксении Собчак и Анастасии Ивлеевой Вчера в 16:58
Питер Капалди сыграет главную роль в новом детективе от Apple TV+ Вчера в 16:45
Reuters: Евросоюз предлагает ввести санкции против российского золота Вчера в 16:35
Бывший мэр Архангельска хочет выпустить «Русскую колу» с изображением Богородицы на этикетке Вчера в 15:59
Фонд «Живи сейчас» выпустил коллекцию NFT «Слова будущего» в поддержку людей с БАС Вчера в 15:41
Willy Wo/Unsplash
Российские авиакомпании продолжают летать в 11 стран, а в Россию — самолеты из 22 стран Вчера в 15:22

СМИ: Артем Дзюба подпишет контракт с «Фенербахче» с зарплатой более 2,5 млн евро в год

Денис Ламехов
Вчера в 22:09

Экс-нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба подпишет контракт с турецким клубом «Фенербахче», сообщили близкий к ситуации источник «Матч ТВ» и португальский агент Паулу Барбоза.

Согласно информации спортивного телеканала, зарплата Дзюбы составит 2,5 млн евро в год. Помимо нее предусмотрены бонусы за личные и командные достижения и подписной бонус как свободному агенту.

Контракт обсуждался еще зимой. Сейчас стороны обсуждают финальную версию контракта и близки к подписанию, сообщает «Матч ТВ».

Барбоза, в свою очередь, заявил агентству РИА «Новости»: «По-моей информации, Дзюба точно переходит в „Фенербахче“ в ближайшее время».

При этом член совета директоров «Фенербахче» Селахаттин Баки назвал эти данные «слухами, которые не соответствуют действительности».

Дзюба объявил об уходе из «Зенита» 22 мая. В прошлом сезоне он провел 39 матчей, забил 13 мячей и сделал 10 результативных передач.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Кощей. Похититель невест
Самый известный злодей русских народных сказок ищет себе спутницу жизни
поп
«Руки вверх!»
Легенды российской поп-музыки
мультфильм
Три кота и море приключений
Самая известная котосемья на выезде
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
боевик
Время патриотов
Двух братьев-военных объединяет опасная миссия
видео
Виктор Цой. Путь героя
Костюмы, гитары и рисунки Цоя в экспериментальном оформлении
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить