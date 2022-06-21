СМИ: Артем Дзюба подпишет контракт с «Фенербахче» с зарплатой более 2,5 млн евро в год

Экс-нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба подпишет контракт с турецким клубом «Фенербахче», сообщили близкий к ситуации источник «Матч ТВ» и португальский агент Паулу Барбоза.

Согласно информации спортивного телеканала, зарплата Дзюбы составит 2,5 млн евро в год. Помимо нее предусмотрены бонусы за личные и командные достижения и подписной бонус как свободному агенту.

Контракт обсуждался еще зимой. Сейчас стороны обсуждают финальную версию контракта и близки к подписанию, сообщает «Матч ТВ».

Барбоза, в свою очередь, заявил агентству РИА «Новости»: «По-моей информации, Дзюба точно переходит в „Фенербахче“ в ближайшее время».

При этом член совета директоров «Фенербахче» Селахаттин Баки назвал эти данные «слухами, которые не соответствуют действительности».

Дзюба объявил об уходе из «Зенита» 22 мая. В прошлом сезоне он провел 39 матчей, забил 13 мячей и сделал 10 результативных передач.