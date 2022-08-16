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«Я не знал, что такое зеркало»: Apple TV+ показал трейлер документального фильма о Сидни Пуатье
Сегодня в 21:57

Стриминговый сервис Apple TV+ представил трейлер документального фильма «Сидни», посвященного Сидни Пуатье — актеру, который стал первым в истории темнокожим артистом-обладателем «Оскара».

Картина, спродюсированная телеведущей Опрой Уинфри, выйдет на платформе 23 сентября. Она расскажет об удивительной судьбе багамского мальчика, ставшего голливудской кинозвездой во времена расовой дискриминации в США.

«Мир, который я знал, был довольно простым. Я не знал о такой вещи как электричество или о том, что вода может поступать в дом через трубы. Я никогда не задумывался о том, как я выглядел. Я не знал, что такое зеркало. <…> C того момента, как я покинул корабль, Америка начала говорить мне „Ты не то, что ты думаешь о себе“», — говорит в трейлере сам Пуатье.

Режиссером ленты выступил Реджинальд Хадлин, известный по фильмам «Домашняя вечеринка» и «Маршалл». Он использовал архивные кадры с участием Пуатье, а также взял в ходе работы над «Сидни» интервью у Дэнзела Вашингтона, Халле Берри, Роберта Редфорда, Ленни Кравица, Барбры Стрейзанд, Спайка Ли.

Они вспомнили выдающиеся роли актера, его непоколебимое нежелание играть персонажей, которых обычно предлагали темнокожим актерам в то время, и вклад Пуатье в борьбу за равноправие в Голливуде и в целом в США.

«Если бы в этом бизнесе было равенство возможностей, здесь было бы пятнадцать Сидни Пуатье и десять или двенадцать Белафонте. Но их нет», — заявляет Пуатье в одном из архивных отрывков.

Картину подготовили при участии семьи Пуатье, умершего в январе 2022 года. Продюсером проекта выступил Дерик Мюррей — ранее он занимался документальными лентами о Джеки Кеннеди, Патрике Суэйзи, Брюсе Ли.

Фильм «Сидни» начали готовить более чем за год до смерти Пуатье. Над ним, помимо компании Apple, работали Harpo Productions и Network Entertainment.

Кинокарьера Пуатье продолжалась более 70 лет. За это время он снялся в десятках картин, среди которых «Скованные одной цепью», «Угадай, кто придет к обеду», «Полевые лилии». За последний фильм Пуатье получил статуэтку «Оскар» — такого успеха до него не добивался ни один темнокожий актер.

В 1970-е годы Пуатье начал снимать кино в качестве режиссера. Он выступил автором таких лент, как «Субботний вечер на окраине города», «Бак и проповедник», «Папочка-привидение» и «Псих в тюряге». С 1997 по 2007 год Пуатье был послом Багамских островов в Японии.

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