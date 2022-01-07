Умер первый темнокожий актер-лауреат «Оскара» Сидни Пуатье. Ему было 94 года

Американский и багамский актер и дипломат Сидни Пуатье, ставший первым в истории темнокожим артистом-обладателем премии «Оскар», скончался в возрасте 94 лет. Об этом сообщила газета Mirror со ссылкой на министра иностранных дел Багамских островов Фрэда Митчелла.

«Мы потеряли великого гражданина Багам, и лично я потерял друга», — заявил Митчелл. Заместитель премьер-министра страны Честер Купер добавил, что Пуатье «так много сделал, чтобы показать миру, что люди с самым скромным происхождением могут изменить мир».

Кинокарьера Пуатье продолжалась более 70 лет. За это время он снялся в десятках картин, среди которых «Не склонившие головы», «Угадай, кто придет к обеду?», «Полевые лилии». За последний фильм Пуатье получил статуэтку «Оскар» — такого успеха до него не добивался ни один темнокожий актер.

В 1970-е годы Пуатье начал снимать кино в качестве режиссера. Он выступил автором таких лент, как «Субботний вечер на окраине города», «Бак и проповедник», «Папа-призрак» и «Буйнопомешанные». С 1997 по 2007 год Пуатье был послом Багамских Островов в Японии.