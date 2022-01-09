Опра Уинфри спродюсирует документальный фильм о недавно умершем актере Сидни Пуатье

Производством картины занимается Apple совместно с Harpo Productions и Network Entertainment. Фильм режиссирует Реджинальд Хадлин , он находится уже в процессе работы над лентой. В документалке принимают участие родственники Пуатье.

Телеведущая Опра Уинфри выступит продюсером документального проекта о легендарном актере Сидни Пуатье, который стал первым темнокожим артистом-лауреатом «Оскара». Об этом сообщил Deadline.

«Для меня упало величайшее из „великих деревьев“ — Сидни Пуатье. Это честь для меня — любить его как наставника. Друга. Брата. Доверенное лицо. Мудрого учителя. Глубочайшее, высочайшее уважение и хвала его великолепной, милостивой, красноречивой жизни. Я обожала его. У меня была грандиозная душа, которой я всегда буду дорожить. Благословения Джоанне и миру его прекрасных дочерей»

Проект готовится к релизу на протяжении уже более чем года. Она расскажет о жизни актера и дипломата, скончавшегося в Беверли Хиллс 7 января 2022 года в возрасте 94 лет.

Кинокарьера Пуатье продолжалась более 70 лет. За это время он снялся в десятках картин, среди которых «Не склонившие головы», «Угадай, кто придет к обеду?», «Полевые лилии». За последний фильм Пуатье получил статуэтку «Оскар» — такого успеха до него не добивался ни один темнокожий актер.

В 1970-е годы Пуатье начал снимать кино в качестве режиссера. Он выступил автором таких лент, как «Субботний вечер на окраине города», «Бак и проповедник», «Папа-призрак» и «Буйнопомешанные». С 1997 по 2007 год Пуатье был послом Багамских Островов в Японии.