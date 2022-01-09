Опра Уинфри спродюсирует документальный фильм о недавно умершем актере Сидни Пуатье

Телеведущая Опра Уинфри выступит продюсером документального проекта о легендарном актере Сидни Пуатье, который стал первым темнокожим артистом-лауреатом «Оскара». Об этом сообщил Deadline.
Производством картины занимается Apple совместно с Harpo Productions и Network Entertainment. Фильм режиссирует Реджинальд Хадлин, он находится уже в процессе работы над лентой. В документалке принимают участие родственники Пуатье.
Проект готовится к релизу на протяжении уже более чем года. Она расскажет о жизни актера и дипломата, скончавшегося в Беверли Хиллс 7 января 2022 года в возрасте 94 лет.
Кинокарьера Пуатье продолжалась более 70 лет. За это время он снялся в десятках картин, среди которых «Не склонившие головы», «Угадай, кто придет к обеду?», «Полевые лилии». За последний фильм Пуатье получил статуэтку «Оскар» — такого успеха до него не добивался ни один темнокожий актер.
В 1970-е годы Пуатье начал снимать кино в качестве режиссера. Он выступил автором таких лент, как «Субботний вечер на окраине города», «Бак и проповедник», «Папа-призрак» и «Буйнопомешанные». С 1997 по 2007 год Пуатье был послом Багамских Островов в Японии.