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Booking.com перестал показывать отели, расположенные на территории России

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:33

Сервис бронирования жилья Booking.com больше не позволяет искать номера в отелях России. Об этом сообщил ТАСС. Поиск жилья за рубежом в то же время по-прежнему доступен, в том числе для пользователей из России.

При попытке подобрать место для размещения в российских городах сервис указывает, что на нем нет подходящих вариантов. Аналогичное сообщение появляется при попытке забронировать номер в отеле в Беларуси.

«С каждым днем, по мере усиления остроты этой разрушительной войны на Украине, возрастают и сложности ведения бизнеса в регионе», — сказал генеральный директор компании Гленн Фогель.

Ранее стало известно, что сервис Airbnb приостанавливает все операции в России и Беларуси. Эти санкции также связаны с военными действиями России на территории Украины.

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