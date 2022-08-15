Сколтех сообщил об уходе части иностранных преподавателей после введения санкций против института

Кулешов заявил: «Я получил от преподавателей несколько заявлений об увольнении. Тех, у кого есть американские паспорта, не важно, это единственный паспорт или второй, например к российскому, во многом даже бесполезно уговаривать, потому что для них это персональные риски. Человек может получить пять лет, и скрутить его могут не только в США, но и в других странах».