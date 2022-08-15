Сколтех сообщил об уходе части иностранных преподавателей после введения санкций против института

Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) после введения Соединенными Штатами санкций против вуза начали покидать иностранные преподаватели. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ректора института Александра Кулешова.
Кулешов заявил: «Я получил от преподавателей несколько заявлений об увольнении. Тех, у кого есть американские паспорта, не важно, это единственный паспорт или второй, например к российскому, во многом даже бесполезно уговаривать, потому что для них это персональные риски. Человек может получить пять лет, и скрутить его могут не только в США, но и в других странах».
РБК не приводит данные о том, сколько в Сколтехе иностранных преподавателей. Ректор института не стал давать прогнозы, какое число сотрудников могут покинуть свои должности.
Среди студентов института порядка 20% иностранцев. Ректор заявил: «Никто не понимает их юридический статус: что будет, если человек окончил университет, который находится под санкциями. Как это отразится на его будущей карьере, перспективах? Время покажет».
Весной институт лишился контрактов с Philips, Bosch и другими западными компаниями, для которых разрабатывал различные технологии и продукты.
Кулешов заявил, что потеря зарубежных контрактов повлияет на выручку, но не стал давать конкретных прогнозов. По его словам, помимо оборота, прекращение сотрудничества повлияет на возможность развивать компетенции.
В конце февраля сотрудничество со Сколтехом разорвал Массачусетский технологический институт (MIT), при участии которого учебное заведение было основано. В мае Кулешов заявил, что международное научное сотрудничество со Сколтехом приостанавливается на уровне университетов, но продолжается на уровне ученых.
Теперь он отметил: «Сейчас профессиональное сообщество MIT получило циркуляр, запрещающий любую работу с российскими учеными. Посмотрим, как он будет реализовываться. До сих пор у нас было огромное количество публикаций совместно с MIT».
Санкции против Сколтеха и фонда «Сколково» американский Минфин ввел 2 августа. Среди других вузов, попавших под ограничения, оказался Московский физико-технический институт.