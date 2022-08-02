США ввели санкции против Алины Кабаевой и еще 12 россиян

Министерство финансов США внесло 13 россиян в санкционный лист. Среди них оказалась олимпийская чемпионка по художественной гимнастике и глава совета директоров «Национальной Медиа Группы» Алина Кабаева.

Помимо нее, в перечень попали еще 12 россиян, в том числе руководящие «Фосагро» Андрей Андреевич Гурьев и Андрей Григорьевич Гурьев, бывший председатель совета директоров аэропорта Шереметьево Александр Пономаренко, замгендиректора «Иннопрактики» Наталья Попова, глава пророссийской администрации Мариуполя Константин Иващенко.

Под санкциями оказались также экс-член советов директоров «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко, бывший член совета директоров «Синара» Дмитрий Пумпянский, председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников.

Наконец, Минфин США добавил в санкционный список главу пророссийской администрации Херсонской области Владимира Сальдо, председателя «Комитета спасения за мир и порядок» Кирилла Стремоусова, гендиректора АО «Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии» Антона Урусова и первого зампреда правительства Калининградской области Сергея Елисеева.

Санкции распространились на некоторые организации, например, фонд «Сколково», институт «Сколтех» и МФТИ. «Фосагро», «Еврохим» и аэропорт Шереметьево под действие санкций не попали.