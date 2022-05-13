перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
На Гавайях обнаружили восковую фигуру Христа, созданную Сальвадором Дали. Она считалась утерянной 19:30
Появился отрывок из фильма Серебренникова «Жена Чайковского» 19:12
Россия прекратит поставки электроэнергии в Финляндию с 14 мая 19:04
TheEllenShow/YouTube
Дженнифер Энистон станет гостем последнего выпуска шоу Эллен ДеДженерес. Он выйдет 26 мая 18:50
My Chemical Romance выпустили первый трек за восемь лет 18:32
Сколтех: международное сотрудничество остановлено на уровне университетов, но продолжается учеными 18:10
Власти Риги одобрили снос памятника советским солдатам. Глава Ленобласти готов его забрать 18:06
Минюст включил организацию «Крымская правозащитная группа»* в перечень нежелательных 17:36
Netflix/YouTube
The Wrap: победу фильмов Зака Снайдера на зрительском голосовании «Оскара» могли обеспечить боты 17:29
Петербуржец решил написать на мусорке «Нет войне», прочтя Библию. Его оштрафовали на 30 тыс. рублей 17:12
«Радио Свобода»* оштрафовали еще на 12,8 млн рублей за фейки о спецоперации 17:09
Голикова: в России выросло число безработных 16:58
Производитель бумаги SvetoCopy уходит из России 16:46
«Коммерсант»: сборы кинотеатров без премьер голливудских студий упали в апреле на 54% 16:34
«Радио Долин»/YouTube
«Меня вынули с того света»: Андрей Звягинцев впервые рассказал о своей тяжелой болезни 16:00
В самолете «Аэрофлота» погибла собака. Прокуратура начала проверку 15:59
«Новая газета» получила французскую премию за свободу слова 15:51
«ВКонтакте» разрабатывает маркетплейс для NFT-токенов 15:09
Илон Маск приостановил сделку по покупке Twitter. Он ждет результатов проверки на фейковые аккаунты 14:59
Прокатчик исключил из графика российских релизов фильм «Топ Ган: Мэверик» 14:43

Сколтех: международное сотрудничество остановлено на уровне университетов, но продолжается учеными

Денис Ламехов
Сегодня в 18:10

Ректор Сколковского института науки и технологий Александр Кулешов заявил, что международное научное сотрудничество с вузом приостанавливается на уровне университетов, но продолжается на уровне ученых. Его слова передает ТАСС.

Кулешов сказал: «Удар есть, но ни в коем случае нельзя говорить, что международное научное сотрудничество прервано. Это не так. Хотя правда в том, что я получил 22 официальных расторжения договора. Да, институционально они «лопаются», на личном уровне ничего не происходит, как работали, так и работаем».

Кулешов привел в пример сотрудничество с германским Ульмским университетом: «Руководство университета собрало профессоров и сказало: «Все, мы запрещаем работать со Сколтехом». Мне послали расторжение договора. А профессора Ульмы заявили: «На институциональном уровне вы делайте что хотите, но мы как работали со Сколтехом, так и будем работать».

Кулешов также заявил, что за последние годы Сколковский институт науки и технологий выпустил научные статьи с профессорами более 1600 университетов мира. ТАСС не уточняет, за какой временной промежуток это произошло.

14 апреля глава Российской академии наук Александр Сергеев сообщил, что большая часть стран Запада и Китай приостановили научное сотрудничество с Россией.

«Позитивным примером является Индия, и мы сейчас активно продвигаемся в этом направлении», — отметил Сергеев. По его словам, Россия намерена обсуждать перспективы совместной работы «в фарме, космосе, цифре».

События недели на afisha.ru
боевик
Флешбэк
Лиам Нисон играет профессионального киллера, который отказывается от задания
юмор
Шоу «Импровизация»
фантастика
Ботан и супербаба
Робкий парень из-за проблем с девушками собирает женщину-робота
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
мультфильм
Бука. Мое любимое чудище
Принцесса Варвара борется с токсичным монстром
видео
I Международная биеннале «Искусство будущего»
60 версий высокотехнологичного будущего от российских и иностранных художников
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
РАН
Люди
Александр Кулешов
Александр Сергеев
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить