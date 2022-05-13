Сколтех: международное сотрудничество остановлено на уровне университетов, но продолжается учеными

Ректор Сколковского института науки и технологий Александр Кулешов заявил, что международное научное сотрудничество с вузом приостанавливается на уровне университетов, но продолжается на уровне ученых. Его слова передает ТАСС.

Кулешов сказал: «Удар есть, но ни в коем случае нельзя говорить, что международное научное сотрудничество прервано. Это не так. Хотя правда в том, что я получил 22 официальных расторжения договора. Да, институционально они «лопаются», на личном уровне ничего не происходит, как работали, так и работаем».

Кулешов привел в пример сотрудничество с германским Ульмским университетом: «Руководство университета собрало профессоров и сказало: «Все, мы запрещаем работать со Сколтехом». Мне послали расторжение договора. А профессора Ульмы заявили: «На институциональном уровне вы делайте что хотите, но мы как работали со Сколтехом, так и будем работать».

Кулешов также заявил, что за последние годы Сколковский институт науки и технологий выпустил научные статьи с профессорами более 1600 университетов мира. ТАСС не уточняет, за какой временной промежуток это произошло.

14 апреля глава Российской академии наук Александр Сергеев сообщил, что большая часть стран Запада и Китай приостановили научное сотрудничество с Россией.

«Позитивным примером является Индия, и мы сейчас активно продвигаемся в этом направлении», — отметил Сергеев. По его словам, Россия намерена обсуждать перспективы совместной работы «в фарме, космосе, цифре».