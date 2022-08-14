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Джоан Роулинг угрожают убийством из‑за ее поддержки Салмана Рушди
Сегодня в 09:38

Писательница Джоан Роулинг получила угрозу убийством, после того как осудила в соцсетях нападение на своего коллегу Салмана Рушди. Об этом сообщает Daily Mail.

Автор книг о Гарри Поттере опубликовала в твиттере пост в поддержку Рушди, в котором заявила, что «чувствует себя ужасно», и пожелала ему здоровья.

В ответ некий Меер Асиф Азиз, который характеризует себя как «студента, общественного деятеля, политического активиста и активиста-исследователя», написал ей «вы следующая». По данным издания, Азиз живет в Пакистане, поддерживает исламский экстремизм и сочувствует Ирану.

Роулинг обратилась в правоохранительные органы за защитой и к руководству Twitter — с просьбой заблокировать аккаунт Азиза. В соцсети ей ответили, что изучили твит Азиза, но не нашли в нем нарушения правил.

12 августа в американском городе Чаутоква, штат Нью-Йорк на писателя Салмана Рушди было совершено нападение. Перед тем, как он должен был прочитать лекцию, на него напал мужчина, который 15 раз ударил его ножом, в том числе в шею.

Рушди на вертолете доставили в больницу, где подключили к аппарату ИВЛ и экстренно прооперировали. По словам его агента, скорее всего, писатель потеряет глаз. В поддержу Рушди выступили многие известные писатели включая Стивена Кинга и Джоан Роулинг.

Полиция установила личность нападавшего. Им оказался 24-летний житель штата Нью-Джерси Хади Матар. По предварительным данным, он действовал один. Мотивы нападения устанавливаются, к расследованию подключилось ФБР.

У Матара были обнаружены фальшивые водительские права на имя командира террористической организации «Хезболла», выданные в Нью-Йорке. Как пишет Daily Mail, мужчина на своих страницах в соцсетях выражал поддержку Революционной гвардии Ирана.

Роман Рушди «Сатанинские стихи», написанный в 1988 году, сочли антиисламским в нескольких странах. В 1989 году в своей фетве иранский аятолла Рухолла Хомейни публично проклял писателя и приговорил его к смерти. В Иране за исполнение фетвы Хомейни было объявлено многомиллионное вознаграждение. Рушди вынужден был скрываться в течение долгого времени.

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