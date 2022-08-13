Сегодня в парке «Красня Пресня» выступит Жанна Агузарова

13 августа в парке «Красня Пресня» выступит Жанна Агузарова. Купить билеты можно по этой ссылке.

В 20.00 на площадке «Главлето» Агузарова споет все хиты и новые песни. В ее репертуаре — «Верю я», «Черный кот», «Желтые ботинки», «Чудесная страна», «Ленинградский рок-н-ролл», «Будь со мной», «Над тобою ярко горит звезда», «Путешествие», «Счастливая любовь», «Мне хорошо рядом с тобой» и другие песни.

В 2020 году Агузарова выпустила альбом «Королева Сансета», сборник записанных в постсоветском безвременье треков. Релиз состоялся тихо, но вызвал бурю обсуждения среди критиков и слушателей, которую собирала «Афиша Daily».

«Главлето» открылось в июле и проработает до середины сентября. Среди гостей площадки — Валерий Сюткин, Богдан Титомир, Shura, а также Мэйби Бэйби, «Электрофорез», «Дети Rave» и другие.