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Агузарова, Титомир, Shura: в парке «Красная Пресня» открылась концертная площадка «Главleto»

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:13

В московском парке «Красная Пресня» открылась новая концертная площадка «Главleto». Она будет работать с июля по середину сентября. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.

Концерты будут проходить с четверга по воскресенье. В них примут участие Жанна Агузарова, Валерий Сюткин, Богдан Титомир, Shura, а также Мэйби Бэйби, «Электрофорез», «Дети Rave» и другие.

Ближайшее мероприятие состоится уже 30 июля. На нем телеведущий и музыкант Александр Пушной представит интерпретации таких популярных хитов, как «Трава у дома» и «18 мне уже».

Приобрести билеты на этот и другие концерты можно на «Афише». Все мероприятия пройдут вечером, начало намечено на 20.00.

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