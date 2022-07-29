Агузарова, Титомир, Shura: в парке «Красная Пресня» открылась концертная площадка «Главleto»

В московском парке «Красная Пресня» открылась новая концертная площадка «Главleto». Она будет работать с июля по середину сентября. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.

Концерты будут проходить с четверга по воскресенье. В них примут участие Жанна Агузарова, Валерий Сюткин, Богдан Титомир, Shura, а также Мэйби Бэйби, «Электрофорез», «Дети Rave» и другие.

Ближайшее мероприятие состоится уже 30 июля. На нем телеведущий и музыкант Александр Пушной представит интерпретации таких популярных хитов, как «Трава у дома» и «18 мне уже».

Приобрести билеты на этот и другие концерты можно на «Афише». Все мероприятия пройдут вечером, начало намечено на 20.00.