Новый альбом Жанны Агузаровой «Королева Сансента», который по факту является сборником записанных в постсоветском безвременье треков, вышел тихо, без анонсов, и вызвал бурю обсуждения среди критиков и слушателей. Мы выбрали главные отзывы об альбоме от наших коллег.

Борис Барабанов SRSLY Не только процесс фиксации треков в студии, но и выпуск альбомов — явление в жизни Жанны Агузаровой, как сейчас принято говорить, рандомное. Видимо, есть гораздо более важные вещи. Из трех наших самых значительных, важных для нескольких поколений певиц — Аллы Пугачевой, Жанны Агузаровой и Земфиры Рамазановой — Агузарова самая непредсказуемая, и ждать от нее нового материала, организованного понятным сегодняшнему музыкальному рынку образом, не приходится. Пугачева поет нечто на стихи Михаила Гуцериева, играет редкие заказники, но давно никому ничего не обещает. Земфира обещает новый альбом и на самом деле держит публику в напряжении. Агузарова полностью соответствует образу инопланетянки — живет в другом измерении, ничего не планируя, ни с кем не общаясь, и изредка подает туманные сигналы, понятные, кажется, только ей самой.

Антон Вагин «Всякая годная попса» Новый альбом, по сути, новым и не является. Это всего лишь компиляция вещей, которые уже мелькали в ТВ-шоу, на концертах и в компиляциях. К слову, последний самостоятельный релиз (тоже сборник) у Агузаровой выходил аж в 2003 году. А что до музыки, то тут целый набор всякого: есть и проверенные временем поп-роковые композиции, есть и джазовая «Над тобою ярко горит звезда», имеется даже вдохновленная регги «Радуга» и танцевальный боевичок «Счастье придет», под который сама Алла Борисовна выгарцовывала на «Рождественских встречах». Кто‑то скажет: «Ну сборник старья, ну че, кого сейчас этим удивишь». Отчасти справедливо, но здесь гораздо важнее сам факт того, что Жанна здесь, она с нами, выпускает новые релизы, а там, чай, гляди, и до абсолютного нового музла будет рукой подать. Верю я, день придет, весь в лучах…

Андрей Бухарин «Бухарин слушает» Расскажу собственную историю, связанную с Жанной Агузаровой. В конце 1996 года мы (то есть редакция журнала «ОМ») поместили ее на обложку и делали большую кавер-стори про певицу, недавно вернувшуюся на родину из своей неудавшейся американской эмиграции. Сама Жанна никогда не была мастерицей давать интервью (хотя его и дала), и для полноценной статьи нам пришлось опрашивать людей, ее близко знавших. И тут мы столкнулись с настоящим заговором молчания, будто все были связаны клятвой сицилийской омерты. В общем, подготовка материала далась нам с великим трудом. Но это были еще цветочки. Представьте себе ситуацию: самый влиятельный молодежный поп-культурный журнал делает обложку и большой материал — Жанна и ее таинственное, незримое окружение недовольны, журнал всячески идет навстречу и принимает выдвигаемые условия — Жанна недовольна. Чем, совершенно непонятно.

Наверное, самая известная песня в исполнении Агузаровой, записана еще «Браво» в восьмидесятые и окончательно увековечена в титрах фильма «Жмурки»

И в итоге фура, везущая из‑за границы, где он печатался, номер журнала («ОМ», январь–февраль, 1997) переворачивается на скользкой дороге, и большая часть тиража остается лежать рассыпанной в снежных полях под Смоленском (в городе еще долго будут за бесценок продавать эти журналы). А нам приходится высылать туда спасательную экспедицию — как следствие, выход журнала безбожно опаздывает, а сам номер сегодня является библиографической редкостью. Ну что ж, нас предупреждали, что Жанна может многое. Ну а возвращаясь к сегодняшнему альбому — в связи с этим текстом я его послушал и, несмотря ни на что, получил огромное удовольствие. Жанна прекрасна в любом виде.

Владимир Завьялов «Афиша Daily» Одна из самых парадоксальных российских исполнительниц оправдывает свой статус: инфоповод под названием «первый альбом за много лет» обставляется максимально спорными приемами — обложка напоминает что угодно (например, вывеску сток-магазина одежды в Краснодаре), но только не альбом певицы, которая в пиковое время котировалась на уровне Пугачевой и Ротару, да и треклист состоит из песен не первой свежести, их внимательный слушатель Агузаровой давным-давно послушал. Другое дело, что, если отбросить весь этот контекст, выясняется, что «Королева Сансета» полна сильных вещей и вообще кишит музыкальным многообразием — тут и мерный джаз, и евродиско, и даже индастриал.

Еще одно из недавних публичных выступлений Агузаровой — если его так можно назвать — в шоу «Музыкалити», где она схлестнулась с Тимой Белорусских