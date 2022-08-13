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Бейонсе выпустила тизер клипа «I’m That Girl»
Сегодня в 10:25

Американская певица Бейонсе показала тизер клипа на песню «I’m That Girl» с последней пластинки «Renaissance». Традиционно вместе с новым сольником артистка выпускает визуальный альбом — и этот раз не будет исключением.

Точной даты выхода как всего визуального альбома, так и полноценного клипа на «I’m That Girl» еще нет. Но пока можно посмотреть тизер ролика к открывающему треку альбома.

В нем Бейонсе при параде занимается домашними делами, а затем уходит в очень красивый и, судя по всему дорогой, бар. Весь ролик сопровождают винтажные эффекты, блики с намеком на роскошь и, конечно, вспышки папарацци.

29 июля Бейонсе выпустила первый за шесть лет альбом «Renaissance». В день релиза пластинка поставила рекорд по стримам в Spotify: ее послушали 43 млн раз, а чуть больше чем через неделю сингл «Break My Soul» с нее возглавил чарт Billboard Hot 100.

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