«ВКонтакте» заблокировала группу «ОВД-Инфо»*

В конце декабря 2021-го Роскомнадзор заблокировал сайт «ОВД-Инфо» по судебному решению, в котором деятельность правозащитной организации сравнивается с «пропагандой терроризма и экстремизма».

В июле 2022-го суд отменил это решение и отправил дело на новое рассмотрение. В «ОВД-Инфо» пояснили, что разблокирован сайт будет только после того, как суд предоставит Роскомнадзору некоторые документы. На момент написания этой новости сайт правозащитного проекта по-прежнему недоступен.