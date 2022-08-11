«ВКонтакте» заблокировала группу «ОВД-Инфо»*

Соцсеть «ВКонтакте» по требованию Генпрокуратуры заблокировала группу правозащитного проекта «ОВД-Инфо»*. Соответствующее сообщение появляется при попытке зайти на страницу паблика.
Блокировку соцсеть объясняет распространением «недостоверной общественно значимой информации» о спецоперации России на Украине.
В конце декабря 2021-го Роскомнадзор заблокировал сайт «ОВД-Инфо» по судебному решению, в котором деятельность правозащитной организации сравнивается с «пропагандой терроризма и экстремизма».
Тогда же администрациям соцсетей разослали уведомления с требованием удалить аккаунты «ОВД-Инфо».
В июле 2022-го суд отменил это решение и отправил дело на новое рассмотрение. В «ОВД-Инфо» пояснили, что разблокирован сайт будет только после того, как суд предоставит Роскомнадзору некоторые документы. На момент написания этой новости сайт правозащитного проекта по-прежнему недоступен.
* «ОВД-Инфо» — правозащитный медиапроект, внесенный Минюстом РФ в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.