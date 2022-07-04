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Суд отменил решение о блокировке сайта «ОВД-Инфо»*

Виктория Шанина
Сегодня в 21:55

Московский областной суд отменил решение о блокировке сайта издания «ОВД-Инфо»* от декабря 2021 года, дело отправлено на новое рассмотрение. Об этом сообщает само издание.

Интересы «ОВД-Инфо» представляет адвокат Анастасия Саморукова. По ее словам, судья, который вынес декабрьское решение, получил выговор за то, что «лишил доступа к правосудию» сооснователя проекта Григория Охотина — изначально ему не предоставили материалы дела и не дали возможности подать жалобу.

«Выговор судье — это вообще не самая частая история. Тут нужно прямо очень-очень сильно накосячить», — сказала Саморукова.

Отмечается, что домен ovdinfo.org по-прежнему недоступен, так как для фактической разблокировки Роскомнадзору потребуются документы, которые суд предоставит позднее.

По словам Охотина, «ОВД-Инфо» будет добиваться от РКН исполнения нового решения суда, однако «не питает иллюзий».

«Заблокировали примерно всех, а по новому законодательству для этого не нужно уже вообще ничего и никого, только соответствующее политическое решение», — заявил Григорий Охотин.

* «ОВД-Инфо» — правозащитный медиапроект, внесенный Минюстом РФ в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

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