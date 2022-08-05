перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Винника экстрадировали в США, вышел второй сборник хитов Эминема и другие новости дня
20:26 дайджест
Стриминговые сервисы HBO Max и Discovery+ объединят в единую платформу 19:58
На крыше ресторана «Турандот» пройдет концерт электронной музыки Electric Sound Garden 19:25
Maryland GovPics/Wikimedia Commons
Суд обязал Кевина Спейси выплатить 31 млн долларов создателям «Карточного домика» 17:59
Шоколад Ritter Sport начнут производить в России. Скорее всего, под новым названием 17:08
Сергей Шнуров отрицает, что приезжал на Донбасс Обновлено в 16:32
«Кухня на районе» накормит горячими обедами подопечных фонда «Дари еду» 16:11
В состав жюри премии «Электронная буква» вошли Юлия Высоцкая, Светлана Сурганова и Любовь Аксенова 15:26
Игорь Иванко/Агентство «Москва»
«Яндекс» запустил синхронный голосовой перевод прямых трансляций на русский язык 15:15
Минюст предложил разрешить предпринимательскую деятельность без регистрации 14:09
IKEA расширила зону доставки по России на 10 городов, где нет магазинов сети 14:00
Эминем выпустил сборник своих хитов «Curtain Call 2» 13:32
Александра Винника экстрадировали в США. Там ему грозит до 50 лет тюрьмы 13:19
Олег Булдаков/Blackwood/YouTube
Виктор Пелевин впервые за 19 лет не выпустит книгу в августе 12:44
The Killers поделились новым треком «Boy» 11:55
В Британии из‑за аномальной жары впервые пересох исток Темзы 10:39
Anacondaz выпустили делюкс-версию альбома «Перезвони мне +7 999 577 12 02» 9:39
Полнометражный мультфильм «Baby Shark» выйдет в конце 2023 года 8:52
Джеймс Франко сыграет Фиделя Кастро в фильме «Алина с Кубы» 2:56
Netflix/YouTube
Netflix опубликовал трейлер романтической комедии «Любовь на вилле» с Томом Хоппером и Кэт Грэм 2:14

Суд обязал Кевина Спейси выплатить 31 млн долларов создателям «Карточного домика»

Виктория Шанина
Сегодня в 17:59

Верховный суд округа Лос-Анджелеса отклонил апелляцию американского актера Кевина Спейси по делу о компенсации ущерба создателям сериала «Карточный домик», киностудии Media Rights Capital (MRC). Об этом сообщает Variety.

В ноябре 2021-го суд обязал Спейси выплатить 31 млн долларов в пользу MRC. Защита актера попыталась оспорить это решение, но по итогам заседания 5 августа суд встал на сторону студии.

В «Карточном домике» Кевин Спейси играл главную роль — Фрэнка Андервуда. В разгар съемок шестого сезона сериала из‑за скандала вокруг Спейси его убрали из актерского состава. В результате команде пришлось приостановить съемки и переписать сценарий, убрав из него Андервуда. Это принесло MRC многомиллионные потери.

29,5 млн долларов должны возместить ущерб киностудии. Оставшиеся 1,5 млн компенсации — это судебные издержки.

О скандале вокруг Кевина Спейси. В конце мая стало известно об обвинениях против актера. Его обвинили в сексуальном насилии в отношении трех мужчин, которые якобы произошли в 2005, 2008 и 2013 годах в Лондоне и графстве Глостершир.

В июне состоялось заседание суда в Лондоне, на котором Кевин Спейси заявил, что «решительно отрицает» свою вину. Актера освободили под залог до следующих слушаний.

Ранее Спейси уже обвиняли в домогательствах, причем сразу в нескольких странах. Первым о харассменте со стороны актера рассказал его коллега Энтони Рэпп в 2017 году. Спейси заявил, что не помнит произошедшего, однако попросил прощения на случай, если действительно вел себя неподобающе.

Позднее более 30 других мужчин присоединились к обвинениям в аналогичных преступлениях, среди них был режиссер Тони Монтана и члены труппы театра, которым руководил Спейси. По одному эпизоду было возбуждено уголовное дело. Актер не признал вины. В 2019 году дело закрыли, а со Спейси сняли обвинения.

События недели на afisha.ru
мюзикл
Три товарища
Мюзикл по мотивам романа Ремарка
мультфильм
Семейка монстров
Вампиреныш заводит дружбу с мальчиком-сиротой
рок
«Музыка с сильным характером»: Вячеслав Бутусов, «Сплин», «Чайф», «Моральный кодекс»
рок
«Звери»
Герои романтического поп-рока нулевых
поп
Егор Крид
Эстрадный «холостяк» и успешный поп-рэпер
триллер
Клаустрофобы. Долина дьявола
Голодные игры на кукурузном поле
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Кевин Спейси
Фрэнк Андервуд
Энтони Рэпп
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить