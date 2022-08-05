Суд обязал Кевина Спейси выплатить 31 млн долларов создателям «Карточного домика»

Верховный суд округа Лос-Анджелеса отклонил апелляцию американского актера Кевина Спейси по делу о компенсации ущерба создателям сериала «Карточный домик», киностудии Media Rights Capital (MRC). Об этом сообщает Variety.

В ноябре 2021-го суд обязал Спейси выплатить 31 млн долларов в пользу MRC. Защита актера попыталась оспорить это решение, но по итогам заседания 5 августа суд встал на сторону студии.

В «Карточном домике» Кевин Спейси играл главную роль — Фрэнка Андервуда. В разгар съемок шестого сезона сериала из‑за скандала вокруг Спейси его убрали из актерского состава. В результате команде пришлось приостановить съемки и переписать сценарий, убрав из него Андервуда. Это принесло MRC многомиллионные потери.

29,5 млн долларов должны возместить ущерб киностудии. Оставшиеся 1,5 млн компенсации — это судебные издержки.

О скандале вокруг Кевина Спейси. В конце мая стало известно об обвинениях против актера. Его обвинили в сексуальном насилии в отношении трех мужчин, которые якобы произошли в 2005, 2008 и 2013 годах в Лондоне и графстве Глостершир.

В июне состоялось заседание суда в Лондоне, на котором Кевин Спейси заявил, что «решительно отрицает» свою вину. Актера освободили под залог до следующих слушаний.

Ранее Спейси уже обвиняли в домогательствах, причем сразу в нескольких странах. Первым о харассменте со стороны актера рассказал его коллега Энтони Рэпп в 2017 году. Спейси заявил, что не помнит произошедшего, однако попросил прощения на случай, если действительно вел себя неподобающе.

Позднее более 30 других мужчин присоединились к обвинениям в аналогичных преступлениях, среди них был режиссер Тони Монтана и члены труппы театра, которым руководил Спейси. По одному эпизоду было возбуждено уголовное дело. Актер не признал вины. В 2019 году дело закрыли, а со Спейси сняли обвинения.