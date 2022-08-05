The Killers поделились новым треком «Boy»

The Killers выпустили новую песню «Boy». По словам музыкантов, композиция была придумана до записи «Press Machine» 2021 года и стала источником вдохновения для материала на этом альбоме.

Фронтмен The Killers Брэндон Флауэрс сказал, что «Boy» стала первой песней, написанной после отмены тура «Imploding the Mirage» из‑за пандемии.

«Недавно я вернулся в Юту и начал ездить в город Нифай, где вырос. Я обнаружил, что место, из которого я так отчаянно хотел выбраться в 16 лет, стало местом, куда я не могу перестать возвращаться. У меня есть сын примерно того же возраста, что и я в тот период моей жизни. С „Boy“ я хочу протянуть руку и сказать себе — и своим сыновьям — не думать об этом слишком много. И искать в своей жизни „белые стрелы“. Для меня сейчас такие белые стрелы — это моя жена, дети, мои песни и сцена», — отметил музыкант.