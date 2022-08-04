Кара-Мурзе* предъявили обвинение в организации деятельности нежелательной организации

Общественному деятелю Владимиру Кара-Мурзе* предъявили обвинение по части 1 статьи 234.1 УК в организации деятельности нежелательной в России организации. Об этом сообщает ТАСС.

По данным следствия, оппозиционер организовывал и проводил конференцию в поддержку политзаключенных в Москве 27 октября 2021 года.

О возбуждении второго уголовного дела в отношении общественного деятеля стало известно 27 июля. По новой статье ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Ранее Кара-Мурзе вменили нарушение части 2 статьи 207.3 УК (о фейках про российскую армию). По этому делу оппозиционеру грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. С 11 апреля политик находится в московском СИЗО.

В постановлении следствия сказано, что дело о фейках возбудили из‑за выступления Кара-Мурзы в палате представителей штата Аризона в США. С чем связаны обвинения по новой статье, не уточняется. Кара-Мурза был координатором движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, признанного в России нежелательной организацией.

*Кара-Мурза признан Минюстом иностранным агентом.