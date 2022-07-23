Аналитики: к осени в России могут закрыться 70% кинотеатров

К осени в условиях дефицита зарубежных фильмов число закрытых в России кинотеатров может составить 70%. К такому выводу пришли аналитики CloudPayments, пишет ТАСС.

Падение онлайн-спроса на билеты в июне–июле составило 34%, а марте–апреле достигало максимальных 48%. Кинотеатры смогли улучшить продажи благодаря маркетинговым акциям, прокату хитов прошлых лет, в том числе советских, и новинок отечественного кино, отмечают эксперты.

По данным ресурса «Чек индекс», объем продаж в денежном выражении в июне был ниже уровня прошлого года на 43%. Портал отмечает процесс адаптации игроков рынка к текущим реалиям, которые ищут новые модели развития. Небольшую поддержку сектору оказывают снятие ковидных ограничений и развитие внутреннего туризма.

По словам члена Совета Ассоциации владельцев кинотеатров Романа Исаева, в России уже закрылось более 35% кинозалов, часть из которых может открыться. «Качественного российского контента категорически недостаточно, чтобы покрыть нехватку репертуара. Аудитория идет на них крайне слабо. Они соскучились по масштабному голливудскому кино» — отмечает он.

Исаев считает, что решить проблему могло бы бездоговорное использование прав, юридическими вопросами которого должна заняться госкомпания, а также декриминализация показа контента без прокатного удостоверения.

В середине апреля бизнес-омбудсмен Борис Титов просил вице-премьера Татьяну Голикову выделить 6,5 млрд рублей на поддержку кинотеатров. В Минфине отказались это делать, объяснив, что в условиях санкций свободные средства из федерального бюджета перераспределяются на развитие экономики.