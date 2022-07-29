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Владельцы кинотеатров попросили снять ответственность за показ фильмов без прокатных удостоверений

Семён Гудошников
Сегодня в 8:33

Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) предложила освободить кинотеатры от ответственности за показ фильмов без согласия студий, остановивших работу в России. Об этом сообщил «Интерфаксу» член АВК, глава российского представительства корпорации Comscore Роман Исаев.

Сейчас показ картин без прокатного удостоверения карается рядом статей уголовного и административного кодексов, отмечает он. Кроме того, при показе таких картин кинотеатры не могут вознаградить зарубежные компании, поскольку у этих студий нет специальных счетов типа «о», регламентированных указом президента «о принудительном лицензировании».

Освобождение от ответственности, по мнению Исаева, откроет «окно возможностей для показа голливудского контента». Сейчас кинотеатры прорабатывают техническую возможность проката таких картин и вопрос регламентации ответственности за него.

Среди мер поддержки также предлагаются налоговые послабления — освобождение от налогов на добавочную стоимость от сопутствующих услуг, таких как общепит, реклама и субаренда, если их обороты в общих доходах не превышают 50%, а общий оборот по всем видам деятельности не выше 15 млн рублей.

По данным АВК, с 4 по 10 июля нелегальные копии фильмов показывали в 127 российских кинотеатрах. «Я даже не могу сейчас осуждать кинотеатры, балующиеся „торент-показами“. На сегодняшний день волна несанкционированного показа копий фильмов развивается по экспоненте и будет только расти», — отмечал глава ассоциации Алексей Воронков.

Неделю назад Исаев говорил, что в России уже закрылось более 35% кинозалов, часть из которых может открыться. По мнению аналитиков CloudPayments, к осени в условиях дефицита зарубежных фильмов число закрытых в России кинотеатров может составить 70%.

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