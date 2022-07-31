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Анатолий Чубайс попал в реанимацию с синдромом Гийена-Барре

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:24

Российский политик Анатолий Чубайс оказался в реанимации. Он был госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена-Барре. Об этом сообщила в телеграм-канале «Кровавая барыня» Ксения Собчак со ссылкой на супругу Чубайса — режиссера Авдотью Смирнову.

По информации журналистки, Чубайс внезапно почувствовал себя плохо, у него начали отниматься руки и ноги. Смирнова оценивает состояние мужа как нестабильное. Он же сам отмечает, что «состояние средней тяжести, стабильное».

Диагноз Чубайса пока не считается окончательным. Политика обследовали специалисты в костюмах химической защиты. Полиция также опросила людей, ставших свидетельством недомогания мужчины.

Синдром Гийена-Барре — это редкое состояние, при котором иммунная система человека поражает собственные периферические нервы. Чаще всего от синдрома страдают взрослые мужчины. В тяжелой форме он может привести к параличу.

В редких случаях сидром Гийена-Барре может стать последствием вакцинации с помощью препаратов от COVID-19 Janssen и AstraZeneca. Делал ли Чубайс прививки одной из этих вакцин, неизвестно.

В марте президент России уволил Чубайса с поста своего спецпредставителя. Политик покинул Россию. После этого Генпрокуратура поручила проверить работу компании Роснано в годы, когда ее возглавлял Чубайс. Его и его окружение подозревают в коррупции.

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