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Генпрокуратура проверит работу Роснано при Чубайсе

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:56

Глава Роснано Сергей Куликов обратился к генпрокурору Игорю Краснову с требованием проверить работу компании за 2010–2020 годы, когда ее возглавлял Анатолий Чубайс. Об этом сообщает РБК.

В своем письме Куликов указал, что за 2010–2020 годы объем внешних заимствований Роснано превысил 290 млрд рублей. К концу 2020 года долг компании составил более 146 млрд рублей, а расходы на его обслуживание в 2010–2021 годах — 126 млрд рублей.

Отмечается, что в 2016 году размер обязательств Роснано превысил стоимость активов компании. Из‑за этого «появились признаки несостоятельности (банкротства)».

Куликов также высказал претензию из‑за решения компании выплатить правительству дивиденды на 1,1 млрд рублей в 2017 и 2018 годах. «Несмотря на то что стоимость ее чистых активов была меньше размера уставного капитала, и это только ухудшило финансовое положение», — сказано в письме.

23 марта стало известно, что Чубайс покидает пост спецпредставителя президента. По данным Bloomberg, он сделал это из‑за несогласия с «военной операцией» России на территории Украины. Собеседники агентства говорили, что Чубайс покинул Россию. «Коммерсант» писал, что его видели в Стамбуле.

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