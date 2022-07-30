С 30 июля «Газпром» прекратил поставки газа Латвии в рамках заявки на текущий месяц в связи с «нарушением условий отбора газа». В компании не уточнили, о каком нарушении идет речь.

Накануне, 29 июля, руководитель латвийской газовой компании Latvijas Gaze Айгарс Калвитис заявил, что она продолжила закупать газ российского производства, но не напрямую у «Газпрома», а с помощью посредника. Название посреднической организации не разглашается.

31 марта Владимир Путин подписал указ о торговле газом в рублях со странами, которые ввели санкции в отношении России. Латвия и еще несколько стран отказались переходить на новую схему. Порядка 90% купленного Латвией в 2021 году газа приходилось на Россию.

В июне латвийский премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что страна не намерена возобновлять импорт российского газа. Его поставки планируется запретить с 2023 года.