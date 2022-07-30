перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В школах России появится новый формат классных часов 13:56
Россия ввела санкции против 32 граждан Новой Зеландии 12:49
«Saturday Night Live»/YouTube
СМИ: Илон Маск подал встречный иск против Twitter 12:31
«Газпром» прекратил поставки газа Латвии 11:43
King Princess выложила второй альбом «Hold On Baby» 10:50
Foals выпустили видео на заглавную песню с альбома «Life is Yours» 9:48
В США открыли статуи в честь Уолтера Уайта и Джесси Пинкмана из сериала «Во все тяжкие» 9:09
«Я ненавижу подводить людей»: Уилл Смит опубликовал видео с извинениями за инцидент на «Оскаре» 2:10
Superpixel/YouTube
Джонни Депп сыграл слепого моряка в трейлере онлайн-игры Sea Of Dawn 1:32
«Литрес» открыл бесплатный доступ к книгам финалистов премии «Ясная Поляна» 0:58
Мэттью МакКонахи сыграет в фильме «Dallas Sting» о женской футбольной команде 0:35
У «Почты России» произошла утечка данных пользователей Вчера в 23:25
Джо Байден планирует переизбираться в 2024 году Вчера в 23:05
Jamie McCarthy/Getty Images
Мартин Скорсезе планирует снять Леонардо ДиКаприо в фильме о моряках XVIII века Вчера в 22:43
Вышел альбом музыкального коммьюнити ПАНЧ «Первый» Вчера в 21:50
Главу фракции «Яблоко» в заксобрании Петербурга обвинили в дискредитации армии Вчера в 21:36
Минюст признал Дмитрия Быкова* и Евгению Альбац* иноагентами Вчера в 21:23
Ники Минаж показала трейлер документального сериала о себе Вчера в 20:50
Дело против жены Гозмана, новый альбом Бейонсе и другие новости дня
Вчера в 20:36 дайджест
Тренера сборной Швеции по гандболу арестовали за шутку о бомбе в аэропорту Вчера в 19:35

«Газпром» прекратил поставки газа Латвии

Денис Ламехов
Сегодня в 11:43

С 30 июля «Газпром» прекратил поставки газа Латвии в рамках заявки на текущий месяц в связи с «нарушением условий отбора газа». В компании не уточнили, о каком нарушении идет речь.

Накануне, 29 июля, руководитель латвийской газовой компании Latvijas Gaze Айгарс Калвитис заявил, что она продолжила закупать газ российского производства, но не напрямую у «Газпрома», а с помощью посредника. Название посреднической организации не разглашается.

31 марта Владимир Путин подписал указ о торговле газом в рублях со странами, которые ввели санкции в отношении России. Латвия и еще несколько стран отказались переходить на новую схему. Порядка 90% купленного Латвией в 2021 году газа приходилось на Россию.

В июне латвийский премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что страна не намерена возобновлять импорт российского газа. Его поставки планируется запретить с 2023 года.

События недели на afisha.ru
рок
«Nautilus Pompilius. 40 лет»: Вячеслав Бутусов
Заслуженный декадент отечественного рока
опера
Евгений Онегин
Опера Чайковского по мотивам произведения Пушкина в режиссуре Станиславского
мультфильм
Пес-самурай и город кошек
Собака мечтает стать самураем в мультфильме от режиссера «Короля льва»
хип-хоп
Jah Khalib
Ключевое лицо казахской волны хип-хопа
приключение
Нахимовцы
Братья-близнецы крадут орден из Нахимовского училища
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить