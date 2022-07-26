Bellingcat* и The Insider* признаны в России нежелательными организациями. Об этом сообщает ТАСС.

Минюст также внес в список Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы из Чехии.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательными издания и Институт правовой инициативы. В ведомстве сослались на экспертизу следователей, которые сочли, что деятельность данных организаций представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.

Прошлым летом в России ужесточили ответственность за связи с нежелательными НПО. За участие в работе нежелательных организаций может грозить срок до 4 лет. За финансирование таких НПО или организацию их деятельности предусмотрены тюремные сроки до 5 лет.

* Признаны иноагентами.