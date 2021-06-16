В России ужесточили ответственность за участие в нежелательных НПО. Сесть можно будет даже за донат

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который вводит уголовное наказание за участие в деятельности нежелательных организаций. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

За участие в работе нежелательных организаций грозит штраф от 300 до 500 тыс. рублей, обязательные или принудительные работы, ограничение или лишение свободы на срок до 4 лет. За финансирование таких НПО или организацию их деятельности также предусмотрены обязательные или принудительные работы, ограничение свободы или тюремные сроки до 5 лет.

Уголовная ответственность за участие в деятельности нежелательных организаций для их рядовых членов будет наступать после первого привлечения по административной статье, а для их руководителей — сразу.

Гражданин сможет избежать уголовной ответственности, если он не только прекратит участие в деятельности таких НПО и прекратит ее финансирование, но и начнет активно сотрудничать со следствием.

9 июня Госдума приняла закон, который запрещает гражданам России участвовать в деятельности нежелательных организаций, даже если они находятся за рубежом. Документ также устанавливает контроль за переводами в Россию из ряда стран и любыми операциями некоммерческих организаций по получению и расходованию средств.