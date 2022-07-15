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Генпрокуратура признала нежелательными издания Bellingcat* и The Insider*

Семён Гудошников
Сегодня в 8:51

Генпрокуратура признала нежелательной работу расследовательских изданий Bellingcat* и The Insider*, а также Института правовой инициативы Центральной и Восточной Европы. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

В генпрокуратуре сослались на экспертизу следователей, которые сочли, что деятельность данных организаций представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.

Информацию о принятом решении ведомство направило Минюст, чтобы внести эти организации в соответствующий перечень. В данный момент в реестре нежелательных НПО 56 наименований.

Bellingcat иThe Insider были авторами расследований про покушения на оппозиционера Алексея Навального и писателя Юрия Быкова, про убийство политика Бориса Немцова и отравление Скрипалей. В данный момент оба издания активно освещают военные действия на Украине.

Прошлым летом в России ужесточили ответственность за связи с нежелательными НПО. За участие в работе нежелательных организаций может грозить срок до 4 лет. За финансирование таких НПО или организацию их деятельности предусмотрены тюремные сроки до 5 лет.

*Bellingcat и The Insider включены Минюстом в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

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