Второй сезон «Локи» выйдет в 2023 году

В Лондоне уже вовсю ведутся съемки второго сезона приключенческого боевика «Локи». Предположительно, продолжение сериала выйдет на Disney+ летом 2023 года, пишет Collider со ссылкой на представителей Marvel.

О том, что сериал получит второй сезон, стало известно из финальной серии первого. Соответствующее объявление разместили в сцене после титров.

Исполнительный продюсер Нейт Мур в своем интервью для IndieWire рассказывал, что в «Локи» есть много «крутых» историй, которые можно развивать в течение нескольких сезонов.

«Том Хиддлстон, как мне кажется, показывает в этом сериале свои лучшие стороны», — добавил он.

Первый сезон «Локи» дебютировал 9 июня 2021 года на стриминговом сервисе Disney+. По сюжету главный герой попадает в штаб-квартиру Управления временными изменениями. У него пропадает вся одежда, зато появляется роба заключенного и непонятное устройство на шее, похожее на электрошокер. Теперь ему придется подчиняться новым правилам, пока глава тюрьмы не распылил его на атомы.

Сериал продолжил события последней части «Мстителей», где Локи из параллельной вселенной украл камень пространства Тессеракт у супергероев. Таким образом Бог хитрости избежал собственной смерти в «Войне бесконечности».