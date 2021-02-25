Disney+ анонсировал новую дату премьеры сериала «Локи» от Marvel

Disney+ перенес премьеру мини-сериала «Локи» от киновселенной Marvel на 11 июня 2021 года. Изначально картина должна была выйти в мае, пишет NME.

Сериал станет спин-оффом «Тора» с Томом Хиддлстоном в главной роли. Он расскажет о сводном брате Тора — антагонисте Локи, который, казалось бы, погиб в последних частях «Мстителей».

Детали сюжета пока не раскрываются, однако известно, что в сериале будут перемещения во времени. Судя по трейлеру, лента будет масштабной, так как в съемках задействованы как минимум один самолет, город после апокалипсиса и фиолетовая планета.

Режиссером сериала стала Кейт Херрон. Кроме Хиддлстона в картине снялись Оуэн Уилсон, Гугу Эмбата-Ро, Софи Ди Мартино, Ричард Э. Грант и другие.

Перенос премьеры может быть связан с тем, что в марте 2020-го Marvel временно прекратила производство сериалов «ВандаВижн» и «Локи» из‑за пандемии коронавируса. По этой же причине весной было отменено множество съемок и премьер, в том числе, работа над сиквелом «Аватара» и выпуск фильма «Черная Вдова».