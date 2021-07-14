Сериал «Локи» продлили на второй сезон

Стало известно, что сериал «Локи» официально продлен на второй сезон. Об этом создатели сообщили в финальной серии первого сезона — объявление разместили в сцене после титров. Marvel новость пока не прокомментировал.

У фанатов было много причин считать, что шоу продлят. В январе 2021 года Deadline сообщил, что второй сезон «Локи» находится в работе, а главный сценарист Майкл Уолдрон вернется к написанию продолжения.

Исполнительный продюсер Нейт Мур в своем интервью для IndieWire рассказал, что в «Локи» есть много «крутых» историй, которые можно развивать в течение нескольких сезонов. «Том Хиддлстон, как мне кажется, показывает в этом сериале свои лучшие стороны», — добавил он.