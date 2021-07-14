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Сериал «Локи» продлили на второй сезон

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:41

Стало известно, что сериал «Локи» официально продлен на второй сезон. Об этом создатели сообщили в финальной серии первого сезона — объявление разместили в сцене после титров. Marvel новость пока не прокомментировал.

У фанатов было много причин считать, что шоу продлят. В январе 2021 года Deadline сообщил, что второй сезон «Локи» находится в работе, а главный сценарист Майкл Уолдрон вернется к написанию продолжения.

Исполнительный продюсер Нейт Мур в своем интервью для IndieWire рассказал, что в «Локи» есть много «крутых» историй, которые можно развивать в течение нескольких сезонов. «Том Хиддлстон, как мне кажется, показывает в этом сериале свои лучшие стороны», — добавил он.

© Кадр из сериала «Локи»

Первая серия «Локи» вышла 9 июня 2021 года на стриминговом сервисе Disney+.

По сюжету главный герой попадает в штаб-квартиру Управления временными изменениями. У него пропадает вся одежда, зато появляется роба заключенного и непонятное устройство на шее, похожее на электрошокер. Теперь ему придется подчиняться новым правилам, пока глава тюрьмы не распылил его на атомы.

Сериал продолжил события последней части «Мстителей», где Локи из параллельной вселенной украл камень пространства Тессеракт у супергероев. Таким образом Бог хитрости избежал собственной смерти в «Войне бесконечности».

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