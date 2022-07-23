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«Ради всего человечества» продлили на четвертый сезон. Действие развернется в 2000-х

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:57

Apple TV+ продлил сериал «Ради всего человечества» на четвертый сезон. Об этом сообщают The Hollywood Reporter и Deadline с панели шоу на Comic-Con.

Один из создателей сериала Мэтт Уолперт заявил, что действие перенесется в 2000-е годы. Съемки начнутся уже в августе.

К своим ролям вернутся Юэль Киннаман и Крис Маршалл. В июне вышел третий сезон «Ради всего человечества».

Предыдущие два сезона сериала рассказывали альтернативную историю космической гонки США и СССР. Согласно сюжету, СССР удалось первым отправить человека на Луну, в ответ на что США решили отправить на спутник Земли миссию женщин-астронавтов. Действие третьего сезона разворачивалось в 1990-х годах и рассказывало об освоении американскими астронавтами Марса.

«Ради всего человечества» впервые вышел 1 ноября 2019 года, в день запуска Apple TV+. Проект разрабатывал создатель «Звездного крейсера „Галактика“» Рональд Д.Мур.

В 2021 году Apple запустила подкаст по мотивам «Ради всего человечества». Он посвящен научным открытиям в области космоса. Ведущим шоу стал актер Крис Маршалл.

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