Apple запустит подкаст по мотивам сериала «Ради всего человечества», выходящего на стриминговой платформе Apple TV+. Об этом сообщил Deadline.

Ведущим станет актер Крис Маршалл, который играет в сериале командующего Даниэля Пула. В рамках подкаста она будет обсуждать научные открытия в области космоса вместе с создателями шоу, экспертами и бывшими астронавтами.

По мнению издания, к запуску программы компанию подтолкнула конкуренция с аудиосервисами, в частности, со Spotify. Кроме того, подкаст поддерживает выход второго сезона сериала — он намечен на 19 февраля.

«Ради всего человечества» появился 1 ноября 2019 года, в день запуска Apple TV+. Шоураннером проекта выступает Рональд Д.Мур. «Афиша Daily» писала о сериале подробно.

Шоу рассказывает альтернативную историю, в которой СССР первым отправил человека на Луну, а НАСА готовит к полету на естественный спутник Земли женщин-астронавтов. Во втором сезоне зрители увидят продолжение космической гонки и холодной войны.