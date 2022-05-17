В сети вышел трейлер третьего сезона «Ради всего человечества» об альтернативной космической гонке

Видео демонстрирует первые кадры продолжения шоу. Из них становится ясно, что действие третьего сезона развернется в 1990-х годах и будет посвящено освоению американскими астронавтами Марса.

В сети появился трейлер третьего сезона сериала «Ради всего человечества», который выйдет на стриминговой платформе Apple TV+ 10 июня. Ролик опубликовали на ютьюб-канале Apple TV.

Предыдущие два сезона сериала рассказывали альтернативную историю космической гонки США и СССР. Согласно сюжету, СССР удалось первым отправить человека на Луну, в ответ на что США решили отправить на спутник Земли миссию женщин-астронавтов.

«Ради всего человечества» впервые вышел1 ноября 2019 года, в день запуска Apple TV+. Проект разрабатывал создатель «Звездного крейсера «Галактика» Рональд Д.Мур.

В 2021 году Apple запустила подкаст по мотивам «Ради всего человечества». Он посвящен научным открытиям в области космаса. Ведущим шоу стал актер Крис Маршалл.