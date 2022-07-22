Братья Руссо хотят экспериментов. Например, они готовы снять мюзикл и поработать с The Weeknd

Братья Руссо, у которых вот-вот выйдет боевик «Серый человек» на Netflix, хотят поэкспериментировать — и снять мюзикл. Режиссеры рассказали об этом в интервью Rolling Stone.

Братья Руссо были под впечатлением после выступления The Weeknd на Супербоуле и хотели бы посмотреть киноверсию этого выступления. Идею совместного мюзикла постановщики с артистом и другими музыкантами уже обсуждали, сказал Джо Руссо.

Тем временем 22 июля на Netflix выйдет их высокобюджетный боевик «Серый человек», в котором снялись Райан Гослинг и Крис Эванс. Он обошелся стримингу в 200 млн долларов и стал самым дорогостоящим проектом.

The Weeknd уже попробовал себя в качестве актера. Последний его кинопроект, в котором он сыграл одну из главных ролей и выступил продюсером, стал «Идол». Посмотрите тизер сериала, который вышел совсем недавно.