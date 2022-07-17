The Weeknd поделился тизером «Идола» на своем концерте

The Weeknd показал на своем концерте тизер сериала «Идол», в котором он сыграл одну из главных ролей. Поклонники засняли на видео большой экран, на котором показывали тизер.
Действие «Идола» разворачивается в Лос-Анджелесе и рассказывает историю поп-певицы (Лили-Роуз Депп), у которой завязывается роман с владельцем клуба (Абель Тесфайе). Но не все так просто, так как он оказывается лидером тайного культа.
Режиссером шоу, в котором будет шесть серий, выступил создатель «Эйфории» Сэм Левинсон. The Weeknd стал соавтором и продюсером.
В апреле сообщалось, что «Идол» отправили на масштабные пересъемки из‑за смены актерского состава и съемочной группы, а также из‑за изменения творческого направления.
Сейчас The Weeknd ездит по миру с туром «After Hours til Dawn». В 2020-м певец не смог организовать концерты в поддержку альбома «After Hours» из‑за пандемии коронавируса, а в начале этого года он выпустил «Down FM» и поехал в тур с двумя пластинками.
Оформляла концерт The Weeknd команда «Сила света», которая занимается светом и проекциями. Они создавали проект «Лебединое озеро» на фасаде Большого театра.