Билли Айлиш выпустила EP «Guitar Songs». Релиз состоит из двух новых песен

Обе композиции спродюсировал брат Айлиш — Финнеас. Он также выступил соавтором треков. Впервые Билли Айлиш и Финнеас исполнили «TV» в Манчестере на концерте в июне. Песня затрагивает отмену гарантированного права американцев на аборт.

Американская певица Билли Айлиш выпустила EP под названием «Guitar Songs». В релиз вошли две новые песни — «TV» и «The 30th». Их можно послушать на различных музыкальных стриминговых площадках.

Второй трек из релиза рассказывает историю о том, как человек попадает в аварию и оказывается в больнице. Его близкие погружаются в многочисленные страхи и испытывают эмоции, незнакомые им ранее.

«Я знаю, ты не помнишь, как звонил мне. Но я сказала тебе, что даже тогда ты выглядел прекрасно. На больничной койке, я помню, ты сказал, что тебе было страшно. Мне тоже», — поет Айлиш.

Певица не анонсировала выход новых песен. В пресс-релизе она призналась, что ей и Финнеасу хотелось выпустить их как можно быстрее. «Они очень актуальны для меня, и это те песни, которые должны быть услышаны прямо сейчас», — добавила она.

«Исполнение „TV“ в туре стало для нас таким событием, что мы взяли аудиозапись с первого концерт в Манчестере и сделали ее песней. Меня бросает в дрожь каждый раз, когда я ее слышу», — сказала артистка.

«TV» и «The 30th» стали первыми песнями Айлиш с момента выхода ее второго альбома «Happier Than Ever». Они могут войти в новую пластинку, которую музыканты планируют выпустить в следующем году.