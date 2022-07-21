перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Эмбер Херд подала апелляцию по делу о клевете против Деппа 22:08
Сюжет, герои и драконы: что известно о приквеле «Игры престолов» 21:13
Билли Айлиш выпустила EP «Guitar Songs». Релиз состоит из двух новых песен 21:02
Байден заразился ковидом, экс-режиссера «Ералаша» осудили на 14 лет и другие новости дня
20:48 дайджест
Президент Италии распустил парламент 19:55
В Красноярском крае медведица вышла к людям с застрявшей в пасти банкой. Животному удалось помочь 19:54
Кадр из сериала «Засланец из космоса»
Сериал «Засланец из космоса» продлили на третий сезон 19:22
Мишель Обама выпустит свою вторую книгу. Она будет называться «Свет, который мы несем» 19:01
В Mutabor пройдет первый фестиваль «Порог восприятия звука» 18:21
В сети вышел новый трейлер комедии «Not Okay» о девушке, притворившейся жертвой теракта ради славы 18:16
На украинском радио сообщили, что Зеленский «находится в реанимации». Он записал ответное видео 18:10
Илья Белостоцкий/«ВКонтакте»
Режиссера «Ералаша» Илью Белостоцкого приговорили к 14 годам колонии за педофилию 17:56
«Это как лотерея»: как Marvel выплачивает авторам гонорары в несколько раз меньше обещанных 17:45
Байден сдал положительный тест на ковид 17:32
РСТЦ: H&M начал расторгать договоры аренды торговых помещений в России 17:05
Кристофер Нолан показал первый постер «Оппенгеймера» с Киллианом Мерфи 16:51
Solen Feyissa/Unsplash
В Луганске решили отказаться от Google. Поисковик перестал работать на территории ЛНР 16:48
«Ночлежка»: количество бездомных в Петербурге и Москве в 2022 году может увеличиться на 20–30% 16:38
Власти Москвы: в июне выручка ресторанов и кафе выросла на 64% 15:58
Levi’s открылся в Москве под брендом JNS 15:49

Билли Айлиш выпустила EP «Guitar Songs». Релиз состоит из двух новых песен

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:02

Американская певица Билли Айлиш выпустила EP под названием «Guitar Songs». В релиз вошли две новые песни — «TV» и «The 30th». Их можно послушать на различных музыкальных стриминговых площадках.

Обе композиции спродюсировал брат Айлиш — Финнеас. Он также выступил соавтором треков. Впервые Билли Айлиш и Финнеас исполнили «TV» в Манчестере на концерте в июне. Песня затрагивает отмену гарантированного права американцев на аборт.

Второй трек из релиза рассказывает историю о том, как человек попадает в аварию и оказывается в больнице. Его близкие погружаются в многочисленные страхи и испытывают эмоции, незнакомые им ранее.

«Я знаю, ты не помнишь, как звонил мне. Но я сказала тебе, что даже тогда ты выглядел прекрасно. На больничной койке, я помню, ты сказал, что тебе было страшно. Мне тоже», — поет Айлиш.

Певица не анонсировала выход новых песен. В пресс-релизе она призналась, что ей и Финнеасу хотелось выпустить их как можно быстрее. «Они очень актуальны для меня, и это те песни, которые должны быть услышаны прямо сейчас», — добавила она.

«Исполнение „TV“ в туре стало для нас таким событием, что мы взяли аудиозапись с первого концерт в Манчестере и сделали ее песней. Меня бросает в дрожь каждый раз, когда я ее слышу», — сказала артистка.

«TV» и «The 30th» стали первыми песнями Айлиш с момента выхода ее второго альбома «Happier Than Ever». Они могут войти в новую пластинку, которую музыканты планируют выпустить в следующем году.

Подробности по теме
Финнеас опубликовал песню «Mona Lisa, Mona Lisa». Он посвятил ее своей возлюбленной
Финнеас опубликовал песню «Mona Lisa, Mona Lisa». Он посвятил ее своей возлюбленной
События недели на afisha.ru
опера
Евгений Онегин
Опера Чайковского по мотивам произведения Пушкина в режиссуре Станиславского
поп
VK Fest
Концентрация позитива на главном поп-фестивале страны
рок
«Nautilus Pompilius. 40 лет»: Вячеслав Бутусов
Заслуженный декадент отечественного рока
классика
Симфонические сюиты из балетов Чайковского
мультфильм
Пес-самурай и город кошек
Собака мечтает стать самураем в мультфильме от режиссера «Короля льва»
хип-хоп
Jah Khalib
Ключевое лицо казахской волны хип-хопа
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Билли Айлиш
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить