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Финнеас опубликовал песню «Mona Lisa, Mona Lisa». Он посвятил ее своей возлюбленной

Юлия Онодэра
Сегодня в 23:09

Американский музыкант Финнеас опубликовал песню «Mona Lisa, Mona Lisa». Она появилась на Spotify, Apple Music и других музыкальных сервисах.

Композиция является посвящением любимой девушке артиста, которую Финнеас сравнивает с героиней знаменитого портрета Леонардо Да Винчи. «Она могла бы быть Моной Лизой, если бы у Моны Лизы было более красивое лицо», — поет он.

Одновременно с треком Финнеас представил клип на него. В нем музыкант снялся вместе со своей возлюбленной — телеведущей и актрисой Клаудией Сулевски. Местом съемки видео стал Париж.

«Я была вне себя от счастья, когда Финнеас попросил меня срежиссировать, снять и смонтировать музыкальное видео для этой песни. Она стала так близка моему сердцу, и теперь может стать близка и вашим», — прокомментировала Сулевски.

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