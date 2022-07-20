В сети появился первый трейлер приквела «Игры престолов» — сериала «Дом дракона» — на русском языке. Посмотреть ролик можно на ютьюб-канале стриминговой платформы «Амедиатека» — партнера HBO Max в России.

События ленты разворачиваются за двести лет до сюжета оригинального сериала. В основе сценария — книга «Пламя и кровь» Джорджа Мартина.

Таргариены правят Семью Королевствами и находятся на грани гражданской войны. Король Визерис объявил своей наследницей дочь Рейниру, но после рождения сына все ждут, что она не взойдет на Железный трон.