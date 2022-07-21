Дженнифер Лоуренс сыграла главную роль в фильме «Causeway»

Дженнифер Лоуренс сыграла главную роль, а также продюсировала фильм «Causeway». Разработкой и производством занималась студия A24, а права на показ выкупила Apple Original Films, пишет Deadline.

Фильм покажет историю солдата, изо всех сил пытающегося приспособиться к своей жизни после возвращения домой в Новый Орлеан. Брайан Тайри Генри сыграет одну из главных ролей вместе с Лоуренс.

Снимет «Causeway» Лила Нойгебауэр, она же выступит исполнительным продюсером. Премьера фильма состоится в кинотеатрах и на Apple TV+ в конце этого года.

Лоуренс сыграет в байопике предпринимательницы Элизабет Холмс, известной как основательница компании Theranos. Производством займется Apple Original Films. В планах актрисы также съемки в фильме о легендарном голливудском агенте по поиску талантов Сью Менгерс.