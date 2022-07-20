«Hasta la vista, baby»: Борис Джонсон попрощался с парламентом

«Я бы хотел поблагодарить вас, господин спикер, поблагодарить всех прекрасных сотрудников Палаты общин, поблагодарить всех моих друзей и коллег, моего досточтимого друга напротив (лидера находящихся в оппозиции лейбористов — ИФ), словом — поблагодарить всех. И hasta la vista, baby», — сказал Джонсон.

Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон завершил свое последние выступление в Палате общин цитатой из «Терминатора-2» Джеймса Кэмерона. Об этом сообщает Daily Mail.

Министр также призвал следующего премьера «держаться ближе к американцам, заступаться за украинцев, выступать за свободу и демократию повсюду, снизить налоги». Кроме того, Джонсон намекнул, что может вернуться в политику, спустя какое‑то время.

7 июля Борис Джонсон заявил, что покидает пост премьера Великобритании и лидера Консервативной парии. Решение связано с секс-скандалом вокруг его протеже и бывшего замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера. 52-летний политик в нетрезвом состоянии домогался двух мужчин.

В настоящее время на пост премьера Великобритании претендуют бывший глава Минфина Риши Сунак, глава МИД Лиз Трасс и младший министр по торговой политике Великобритании Пенни Мордонт.