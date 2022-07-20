В США по ошибке освободили напавшего на выгульщика собак Леди Гаги. Он «вооружен и опасен»

В сообщении ведомства говорится, что Джексона случайно отпустили из‑под стражи в апреле «из‑за канцелярской ошибки». За информацию, которая помогла бы его арестовать, предлагают 5000 долларов.

Полиция Лос-Анджелеса объявила в розыск 19-летнего Джеймса Ховарда Джексона, одного из обвиняемых в нападении на выгульщика собак Леди Гаги и похищении животных. Об этом говорится на сайте Службы федеральных маршалов.

Двое неизвестных напали на выгульщика собак Леди Гаги Райана Фишера вечером 24 февраля в Голливуде. Они несколько раз выстрелили в него и забрали с собой двух питомцев из трех, находившихся на прогулке. Третья собака убежала с места происшествия и позже была найдена охранником артистки.

Похищенных собак вернули через несколько дней, за их возвращение Леди Гага объявляла награду в 500 тыс. долларов. По подозрению в организации похищения в апреле 2021-го арестовали пятерых человек, среди которых был и Джексон.

По версии следствия, мотивом для преступления стала высокая стоимость французских бульдогов. О том, что псы принадлежат певице, обвиняемые, вероятно, даже не знали.