В Лос-Анджелесе арестовали пятерых подозреваемых в похищении французских бульдогов Леди Гаги

Полиция Лос-Анджелеса задержала пять человек, подозреваемых в похищении двух французских бульдогов певицы Леди Гаги. Об этом сообщает The Los Angeles Times со ссылкой на правоохранителей.

Трое арестованных — Джейлин Уайт, Джеймс Джексон и Лафайет Уэйли — по версии полиции, участвовали в нападении на выгульщика собак артистки. Им предъявили обвинения в покушении на убийство и грабеже.

Кроме того, задержаны Гарольд Уайт, отец Джейлина Уайта, и Дженнифер Макбрайд — их обвинили в соучастии в покушении на убийство. Макбрайд — та самая женщина, которая принесла псов в участок после того, как Леди Гага пообещала заплатить 500 тыс. долларов за их возвращение.

Изначально в полиции сообщали, что Макбрайд, скорее всего, «не причастна и не связана» с нападением на помощника и похищением собак. Однако в ходе расследования выяснилось, что женщина находится в отношениях с Гарольдом Уайтом.

По версии следствия, мотивом для преступления стала высокая стоимость французских бульдогов. О том, что псы принадлежат певице, обвиняемые, вероятно, даже не знали.

Неизвестные напали на выгульщика собак Леди Гаги Райана Фишера вечером 24 февраля в Голливуде. Они несколько раз выстрелили в него и забрали с собой двух питомцев из трех, находившихся на прогулке. Третья собака убежала с места происшествия и позже была найдена охранником артистки.

Выгульщика госпитализировали с пулевыми ранениями и примерно через месяц его уже выписали из больницы. Бульдоги певицы при нападении не пострадали.