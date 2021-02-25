Неизвестные выстрелили в выгульщика собак Леди Гаги и украли двух псов певицы

Вечером 24 февраля в Голливуде неизвестные злоумышленники выстрелили в персонального выгульщика собак певицы и актрисы Леди Гаги и украли двух ее псов. Об этом сообщили TMZ и The Fader.

Преступники похитили двух французских бульдогов по кличке Густав и Коджи. Третьего питомца артистки, который также был на прогулке, им забрать не удалось — он убежал с места инцидента и был найден позднее охранником Гаги.