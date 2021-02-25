Неизвестные выстрелили в выгульщика собак Леди Гаги и украли двух псов певицы

Вечером 24 февраля в Голливуде неизвестные злоумышленники выстрелили в персонального выгульщика собак певицы и актрисы Леди Гаги и украли двух ее псов. Об этом сообщили TMZ и The Fader.
Преступники похитили двух французских бульдогов по кличке Густав и Коджи. Третьего питомца артистки, который также был на прогулке, им забрать не удалось — он убежал с места инцидента и был найден позднее охранником Гаги.
Находящийся с животными в момент атаки Райан Фишер получил несколько пулевых ранений и был госпитализирован в тяжелом состоянии. По прогнозам медиков, мужчина полностью восстановится после нанесенных ему травм.
Леди Гага, как сообщают СМИ, крайне опечалена произошедшим и готова заплатить 500 тыс. долларов за возвращение собак. Певица в данный момент находится в Риме на съемках нового фильма — вероятно, речь идет о драме «Гуччи».