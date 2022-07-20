Роскомнадзор обязал поисковики маркировать «Википедию» как нарушителя российских законов

Роскомнадзор обязал поисковые системы информировать, что американская НКО Wikimedia Foundation, владеющая «Википедией», нарушает российское законодательство. Об этом говорится на сайте ведомства.

В РКН объяснили решение тем, что «Википедия» не удалила ряд статей, признанных в России запрещенными, в частности о российской военной операции на Украине. Меры будут действовать, пока интернет-энциклопедия не устранит нарушения.

Регулятор напомнил, что Wikimedia Foundation не раз штрафовали за неудаление противоправной информации. Общая сумма штрафов составляет 5 млн рублей.

В апреле Роскомнадзор потребовал от «Википедии» удалить материалы о спецоперации на Украине и действиях ВС РФ, которые ведомство сочло недостоверными. Претензии у РКН возникли к статьям «Битва за Киев (2022)», «Военные преступления в период вторжения России на Украину», «Обстрел больницы в Мариуполе», «Разрушение Мариупольского театра (2022)» и «Резня в Буче». В случае неудаления статей регулятор пригрозил «Википедии» штрафом в 4 млн рублей.

В марте Роскомнадзор дважды грозил интернет-энциклопедии блокировкой из‑за статьи о спецоперации. В ведомстве также заявляли, что «Википедия» стала «новой линией постоянных информационных атак на россиян». «Авторы размещенных на „Википедии“ статей целенаправленно дезинформируют пользователей интернет-ресурса откровенно ложной информацией. В опубликованных на ресурсе статьях продвигается исключительно антироссийская интерпретация событий», — утверждали в РКН.