перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
ФИФА не стала выносить на повестку вопрос об исключении РФС 20:06
РКН вновь пригрозил «Википедии» блокировкой за статью о «военной операции» на Украине 19:34
Immersion/YouTube
Выставка с личными вещами Андрея Тарковского откроется в Москве 5 апреля 19:23
Под Мариуполем получил ранение корреспондент «Известий» Родион Северьянов 19:04
Авиньонский фестиваль откроется спектаклем Серебренникова. А закроется шоу украинской группы 18:43
Роскомнадзор заблокировал сайт создателя «Масяни» Олега Куваева 18:37
В Польше впервые будут судить активистку за нарушение закона о запрете абортов 18:34
Hesburger летом закроет все свои рестораны в России и Беларуси 17:59
Сергей Киселев/Агентство «Москва»
Школьники из регионов смогут пройти прослушивания в ГИТИС, не выезжая в Москву 17:49
Нидерланды, Бельгия, Чехия и Ирландия высылают российских дипломатов Обновлено в 17:47
Для возвращения коллекции Морозовых из парижского фонда Louis Vuitton построили дорожную карту 17:28
OBI опровергла заявление о возобновлении работы российских магазинов Обновлено в 17:26
В РАМТ покажут спектакль «Душа моя Павел» 17:15
icons8/Unsplash
Doing Great Agency запускает проект Doing Great for Great для любителей музыкальной индустрии 16:46
Johnson & Johnson приостановит поставки средств личной гигиены в Россию 16:45
Школьник из Реутова создал проект по обучению ворон сбору и сортировке мусора при помощи нейросетей 16:40
«Два шага навстречу для деэскалации»: главное из переговоров России и Украины в Стамбуле 16:07
Евгения Ройзмана оштрафовали на 100 тыс. рублей за дискредитацию ВС России 15:37
Уилл Смит публично извинился перед Крисом Роком, которого ударил во время вручения «Оскара» 15:06
Tim Dennert/Unsplash
Авиакомпания Emirates продолжит полеты в Россию 14:39
Отключить рекламу

РКН вновь пригрозил «Википедии» блокировкой за статью о «военной операции» на Украине

Семён Гудошников
Сегодня в 19:34

Роскомнадзор отправил представителям русской «Википедии» повторное уведомление по поводу статьи под названием «Вторжение России на Украину (2022)». Текст уведомления опубликован в неофициальном телеграм-канале «Википедии».

РКН считает, что указанная статья содержит «недостоверную информацию о специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик по демилитаризации и денацификации Украины».

«В материале специальная военная операция называется „вторжением России на Украину“, „российской агрессией против Украины“, „российско-украинской войной“, „войной“. Материал содержит информацию о многочисленных жертвах среди военнослужащих Российской Федерации, а также гражданского населения Украины, в том числе детях, которая не соответствует официальным данным, публикуемым Министерством обороны Российской Федерации», — говорится в уведомлении.

Там отмечается, что в течение суток после получения этого уведомления владелец сайта обязан удалить незаконную информацию. В противном случае РКН потребует от операторов связи заблокировать ресурс.

Первое уведомление от Роскомнадзора по поводу статьи о «военной операции» на Украине «Википедия» получила 1 марта.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Финник
Домовой заводит дружбу с девочкой
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски сокровищ
драматический
День радио
Самый смешной капустник последних сезонов
премьеры
Один день из смерти Вадика Беляева
боевик
Брат
Криминальная драма Алексея Балабанова
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Роскомнадзор
Минобороны России
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить