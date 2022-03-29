РКН вновь пригрозил «Википедии» блокировкой за статью о «военной операции» на Украине

Роскомнадзор отправил представителям русской «Википедии» повторное уведомление по поводу статьи под названием «Вторжение России на Украину (2022)». Текст уведомления опубликован в неофициальном телеграм-канале «Википедии».

РКН считает, что указанная статья содержит «недостоверную информацию о специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик по демилитаризации и денацификации Украины».

«В материале специальная военная операция называется „вторжением России на Украину“, „российской агрессией против Украины“, „российско-украинской войной“, „войной“. Материал содержит информацию о многочисленных жертвах среди военнослужащих Российской Федерации, а также гражданского населения Украины, в том числе детях, которая не соответствует официальным данным, публикуемым Министерством обороны Российской Федерации», — говорится в уведомлении.

Там отмечается, что в течение суток после получения этого уведомления владелец сайта обязан удалить незаконную информацию. В противном случае РКН потребует от операторов связи заблокировать ресурс.

Первое уведомление от Роскомнадзора по поводу статьи о «военной операции» на Украине «Википедия» получила 1 марта.