В ООН предупредили о массовом голоде и неконтролируемой миграции

Игнорирование продовольственного кризиса может привести к массовому голоду, политической дестабилизации в десятках стран и неконтролируемой миграции. Об этом заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли, пишет РИА «Новости».

По его словам, мировое сообщество столкнулось с беспрецедентным кризисом уже сейчас. А следующий год может оказаться «намного хуже» текущего.

Представитель ООН считает, что цены на продукты питания будут расти в ближайшие 6–12 месяцев, ситуация усугубляется тем, что поставки удобрений из России и Беларуси ограничены. Если проблему не решить, в мире начнется дефицит продовольствия, отмечает он.

Ранее ООН отмечала, что из‑за конфликтов в мире и климатических катаклизмов под угрозой голода находятся 18 млн жителей Западной Африки. Эксперты также выразили беспокойство, что голод может повлечь усиление миграционных процессов.

В начале мая Германия сообщила об угрозе сильнейшего голода в мире со времен Второй мировой войны из‑за засухи, кризиса, вызванного пандемией коронавируса, и военных действий на территории Украины. Министр страны по вопросам экономического сотрудничества и развития Свенья Шульце заявила, что могут погибнуть миллионы человек.

Власти США и некоторых других стран обвиняют в усугублении продовольственного кризиса Россию. По оценке Киева, на Украине из‑за спецоперации оказались заблокированы от 20 до 25 млн тонн сельхозпродукции — зерен, кукурузы, ячменя, подсолнечного масла. Владимир Зеленский ожидает, что к осени этот объем вырастет до 75 млн тонн. Москва заявляет, что к блокаде поставок зерна привели «незаконные действия» Запада, которые необходимо отменить для возобновления экспорта.

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что Россия и Украина почти достигли соглашения о разблокировке украинских портов для экспорта зерна. Он отметил, что в переговорах участвуют не только представители национальных правительств, но и посредники от международных организаций, процесс весьма сложен, и «все может сорваться в любой момент».