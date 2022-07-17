«Дождь»* частично вернется в эфир завтра, 18 июля

Телеканал «Дождь»* вернется в эфир завтра, 18 июля. Об этом главному редактору и основателю издания «Холод» Таисие Бекбулатовой** рассказала генеральный директор канала Наталья Синдеева.

«У нас будет несколько этапов запуска. Мы начнем на нашем ютуб-канале, а большой, серьезный запуск, я думаю, будет все-таки осенью, потому что мы хотим построить студию, декорации. Все устали в стримах сидеть и работать на коленке. Поэтому, я думаю, будет несколько стартов», — сказала она.

Пока что вещание возобновится частично — будут вечерние эфиры и несколько авторских программ.

«Дождь» приостановил свою работу вскоре после начала боевых действий на территории Украины, 3 марта. Перед этим по требованию Генпрокуратуры России сайт телеканала заблокировали из‑за «призывов к экстремистской деятельности, насилию» и «заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих».

В июне «Дождь» получил разрешение на вещание из Риги.

* «Дождь» признан Минюстом РФ СМИ, выполняющим функцию иностранного агента.

** Таисия Бекбулатова признана Минюстом РФ СМИ, выполняющим функцию иностранного агента.