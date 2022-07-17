перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Третьяковская галерея/YouTube
«Троицу» Андрея Рублева впервые за 100 лет доставили в лавру 15:01
Вышел тизер второго сезона «Чаки». В нем раскрылась дата релиза 14:07
Лука Гуаданьино показал трейлер документалки «Сальваторе — сапожник снов» 13:57
ЛДПР требует запретить в России вейпы и жидкий никотин 13:07
Все экспонаты с зарубежных выставок вернулись в Россию 13:01
Кадр из фильма «Воин»
По мотивам фильма «Воин» с Томом Харди снимут сериал 11:58
Улицу в Нью-Йорке переименуют в честь Beastie Boys 10:59
На Камчатке нашли пропавший вертолет с биатлонистом Малиновским. Он сгорел неподалеку от вулкана 9:52
В рэпера OFFMi выстрелили после концерта в Москве 8:46
The New York Times: Кадыров и патриарх Кирилл будут вести «Разговоры о важном» со школьниками Вчера в 21:22
Alberto Cabello/Flickr
Metallica вслед за Кейт Буш выбилась в чарты из‑за «Очень странных дел» Вчера в 20:39
В Москве обвиняемая в домашнем насилии женщина вернулась из полиции домой и убила мужа Вчера в 19:54
Уголовное дело против Гозмана*, фейковый кастинг на «Холостяка» и другие новости дня
Вчера в 18:59 дайджест
«Кин-дза-дза!» и «Солярис»: топ-10 самых популярных у россиян советских фантастических фильмов Вчера в 18:58
Полиция в Белгороде приостановила занятия по оказанию медпомощи из‑за подозрений в сектантстве Вчера в 16:57
Calvin Harris/YouTube
Фаррелл Уильямс, Холзи и Джастин Тимберлейк — приглашенные артисты в новом треке Кельвина Харриса Вчера в 16:55
В Петербурге открылись два новых книжных магазина — их запустил проект «Независимое искусство» Вчера в 16:42
Орешкин: Россия сделает так, чтобы необходимости в SWIFT у нее не было Вчера в 16:17
В Москве набирался фейковый кастинг шоу «Холостяк». На место сбора приехала полиция Вчера в 15:59
Скончался сооснователь и басист Happy Mondays Пол Райдер Вчера в 15:21

«Дождь»* частично вернется в эфир завтра, 18 июля

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:34

Телеканал «Дождь»* вернется в эфир завтра, 18 июля. Об этом главному редактору и основателю издания «Холод» Таисие Бекбулатовой** рассказала генеральный директор канала Наталья Синдеева.

«У нас будет несколько этапов запуска. Мы начнем на нашем ютуб-канале, а большой, серьезный запуск, я думаю, будет все-таки осенью, потому что мы хотим построить студию, декорации. Все устали в стримах сидеть и работать на коленке. Поэтому, я думаю, будет несколько стартов», — сказала она.

Пока что вещание возобновится частично — будут вечерние эфиры и несколько авторских программ.

«Дождь» приостановил свою работу вскоре после начала боевых действий на территории Украины, 3 марта. Перед этим по требованию Генпрокуратуры России сайт телеканала заблокировали из‑за «призывов к экстремистской деятельности, насилию» и «заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих».

В июне «Дождь» получил разрешение на вещание из Риги.

* «Дождь» признан Минюстом РФ СМИ, выполняющим функцию иностранного агента.

** Таисия Бекбулатова признана Минюстом РФ СМИ, выполняющим функцию иностранного агента.

События недели на afisha.ru
триллер
Открытое море: Монстр глубины
На девушек в отпуске в море нападает огромная белая акула
хип-хоп
Jah Khalib
Ключевое лицо казахской волны хип-хопа
мультфильм
Забытое чудо
Школьники случайно попадают во времена татаро-монгольского ига
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
комедия
Булки
Кристина Асмус находит приключения на свои булки в Шри-Ланке
живопись
Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых
«Идеальный музей» актуального французского и русского искусства рубежа XIX и ХХ веков
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Генпрокуратура РФ
Минюст России
Люди
Наталья Синдеева
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить