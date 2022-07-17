В самом начале видео показывают туфли, которые Феррагамо изготавливал для Мэрилин Монро — их секрет заключался в комфорте, который умел создавать сапожник. Феррагамо начал свою карьеру в обувном бизнесе невероятно молодым, сначала работая в известном итальянском магазине модной одежды, а затем открыв свой собственный магазин в 12-летнем возрасте.

Режиссер Лука Гуаданьино опубликовал трейлер документального фильма, посвященного всемирно известному обувщику Сальватору Феррагамо. «Сальваторе — сапожник снов» можно будет увидеть уже в конце этого года.

В 1915 году, когда Феррагамо было 15 лет, он приехал в США и очутился в Голливуде, которому только предстояло оказаться главной киноплощадкой мира. В Санта-Барбаре он начал шить обувь для различных фильмов и звезд — Глории Свенсон, Мэри Пикфорд и Дугласу Фэрбенксу. Этим он занимался до конца своей жизни.

В фильме появятся разные эксперты в области моды, кинокритик Variety Тодд МакКарти и режиссер Мартин Скорсезе, а также жена обувщика и его дети. Они расскажут, как Феррагамо создавал модный бренд и стал мастером комфорта и стиля. «Страсть с комфортом», — так описал свою обувь сам Феррагамо.

При создании «Сальватор — сапожник снов» Гуаданьино использовал архивные пленки столетней давности. Документалку уже показывали на Венецианском кинофестивале в 2020 году.

Сейчас Лука Гуаданьино готовит фильм «Challengers». Главную героиню по имени Таши сыграет Зендая. Она предстанет в образе экс-теннисистки, ставшей тренером. Учеником Таши станет ее муж Арт, которому на пути к спортивному успеху придется сыграть с некогда многообещающим игроком Патриком — в прошлом его лучшим другом и бывшим бойфрендом Таши.

К этому времени у Гуаданьино уже должен быть закончен постпродакшен картины «Bones and All» с Тимоте Шаламе и Тейлором Расселлом.