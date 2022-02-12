В новом фильме Луки Гуаданьино снимутся Зендая, Джош О’Коннор и Майк Файст

В новом фильме Луки Гуаданьино под названием «Challengers» снимутся Зендая («Эйфория», «Дюна»), Джош О’Коннор («Корона», «Эмма») и Майк Файст («Вестсайдская история», «Паника»). Об этом сообщил Deadline.

Разработкой картины займется студия MGM. Среди продюсеров ленты будут Гуаданьино, Зендая, а также Эми Паскаль и Рейчел О’Коннор. Сценарий фильма создан Джастином Курицкесом. Он написал историю о теннисном тренере, сделавшей своего мужа чемпионом.

Главную героиню по имени Таши сыграет Зендая. Она предстанет в образе экс-теннисистки, ставшей тренером. Учеником Таши станет ее муж Арт, которому на пути к спортивному успеху придется сыграть с некогда многообещающим игроком Патриком — в прошлом его лучшим другом и бывшим бойфрендом Таши.

Съемки фильма предположительно начнутся в марте, после того как Гуаданьино завершит постпродакшн картины «Bones and All» с Тимоте Шаламе и Тэйлором Расселлом.