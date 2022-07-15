Beabadoobee выпустила альбом «Beatopia»

По словам Rolling Stone, артистка «расширяет свое звучание и глубже проникает в свои чувства» в новых композициях. Издание описывает альбом как «более причудливый», нежели дебютный релиз.

Филиппино-британская певица Beabadoobee выпустила свой второй студийный альбом под названием «Beatopia». Пластинка, состоящая из 14 треков, появилась на стриминговых сервисах.

«Некоторые из самых ярких моментов здесь — акустические мелодии, такие как „Broken CD“, размышление о непоколебимой личной памяти, или „Ripples“, о том, как собраться с духом, чтобы справиться с трудностями», — отметили музыкальные критики.

В альбом вошли уже ранее изданные синглы «Lovesong», «See You Soon» и «10:36». Предыдущая, дебютная пластинка Beabadoobee вышла в 2020 году. «Афиша Daily» рассказывала о релизе.